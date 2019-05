Vegni Commendatore dell'Ordine di Sant'Agata: "Emozionato per un così alto riconoscimento ricevuto da un Paese amico"

Vegni Commendatore dell'Ordine di Sant'Agata

Il Giro lascia San Marino, non prima di esserne entrato nel dna. Mentre la carovana si trasferisce a Ravenna dove da domani riprenderà il suo corso, a Palazzo il Direttore della corsa rosa viene insignito dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine di S.Agata. A introdurre Mauro Vegni ai Capitani Reggenti è il Segretario al Turismo Augusto Michelotti che definisce il Direttore di Corsa persona che unisce a indubbio capacità professionali, rare e altissime doti morali. La Reggenza che ha seguito con passione una tappa che il diluvio ha reso epica, ha salutato l'ospite di una terra di ciclisti e motociclisti. Emozionato, Mauro Vegni, ricorda Giovanni Michelotti e come San Marino sia non solo Paese amico, ma costola del Giro d'Italia.