Jonas Vingegaard ha trionfato sul mitico Col du Tourmalet vincendo in solitaria sulla vetta pirenaica davanti ai compagni di squadra Kuss, arrivato dopo 30 secondi, e Roglic 33. Crolla invece Remco Evenepoel, in crisi a 100 chilometri dall'arrivo e arrivato con quasi mezz'ora di ritardo. In pratica il campione uscente viene destituito sul Tourmalet. In classifica generale Kuss guida con 1'37'' su Roglic e 1'44'' su Vingegaard.