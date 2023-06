Vingegaard domina il Criterium del Delfinato

Al Delfinato non ce n'è per nessuno: Jonas Vingegaard ha un altro passo e sul Col de la Croix de Fer chiude i conti con la frazione e blinda la classifica generale. Il solo Adam Yates ha provato a tenere il passo del capitano della Jumbo Visma, ma a metà dell'ascesa ha preferito lasciarlo andare e salire del suo passo. Una mossa che da un lato ha messo la parola fine al Criterium, ma dall'altra ha permesso al britannico di chiudere secondo a 40''. Tutto questo dopo che il gruppo ha ripreso Campanaerts, eroe della prima parte di giornata e riassorbito a 20 dal traguardo. Per Vingegaard versione cannibale arriva la vittoria numero 10 di questa stagione strepitosa. Difficoltà per Landa, Ciccone e Gaudu, che dovranno correre ai ripari in vista del Tour, così come Carapaz in evidente ritardo di condizione. Nella nuova classifica generale la maglia gialla ha ora un vantaggio di 2'11" su Yates e di 2'24" su O'Connor. Domani ultima tappa, quella del bagno di folla e trionfo finale del danese.