Volandri premiato a Bologna: "E' cominciato tutto da qui"

Il trionfo di Malaga ha radici bolognesi, per lo meno partenze bolognesi. Perché la vittoria nel girone di qualificazione giocato all'Unipol Arena ha portato gli azzurri alle finali poi vinte di Coppa Davis. Un trionfo che solo una volta in passato era riuscito all'Italtennis, in una Santiago lontana nel tempo e nella storia ben 47 anni. La Regione Emilia Romagna ha voluto festeggiare la conquista dell'insalatiera più ambita con il presidente federale Angelo Binaghi e il capitano non giocatore Filippo Volandri. Alla presenza di atleti e dirigenti di numerosi circoli della regione, il Presidente Bonaccini ha ricordato come l'Emilia-Romagna abbia assunto un impegno quinquennale e quindi con orgoglio sarà ancora Bologna nel 2024 a ospitare la prima fase con l'Italia detentrice che ha già scritto la storia e che vorrebbe, potrebbe anche riscriverla.

