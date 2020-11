Primoz Roglic ha conquistato la quarta vittoria di questa edizione della Vuelta. L'unica frazione a cronometro in programma in questo 2020 è andata all'atleta sloveno che si è imposto di appena 1 secondo su Will Barta. Roglic ha concluso i 33,7 chilometri da Muros al Mirador de Ezaro in 46’39”. In classifica generale lo slovena ha ora un vantaggio di 39” su Carapaz e 47” su Carthy. Domani la 14' tappa di 204 km da Lugo a Ourense.