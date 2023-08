Andrea Raschi riparte dal campionato di Promozione. Il capitano della Nazionale Sammarinese, dopo due stagioni con la casacca della Pallacanestro Titano, ha accettato la proposta del Bellaria Basket per la stagione 2023-2024. In riva all'Adriatico Andrea Raschi ritrova come compagno di squadra Francesco Foiera e come allenatore Simone Porcarelli.