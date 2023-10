Basket 2000 vince il Campionato Sammarinese

È il Basket 2000 a trionfare nell’edizione 2023 del Campionato Sammarinese. Battuta in finale l’Under 19 Titans per 84-50, mentre il terzo posto è dei Dogana Ducks, vincitori sull’Under 17. Il trofeo di MVP del torneo è stato assegnato a Kevin Riccardi, autore di 19 punti in finale. Un successo meritato per il Basket 2000, che ha saputo esprimere grande continuità nell’arco di tutta la manifestazione, vinta senza una sconfitta, e di confermare sul parquet di Acquaviva la forza del suo roster.