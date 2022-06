Basket: la "bella" va a Montemarciano

I Titans perdono gara 5 e restano in C Silver. Primo quarto un ottimo approccio con Raschi a dominare chiuso con il + 5, 19-14 . Nel secondo si sfilaccia il quintetto di Porcarelli che sbaglia le cose semplici si innervosisce e Montemarciano ne approfitta. Sorpasso e allungo fino al +7 . La reazione d’orgoglio porta ad assottigliare il gap di 3 punti . Il secondo finisce 37-41. Vantaggio di Montemarciano che sale a + 10 con gli ospiti trascinati da Maggiotto e Pajola. Il terzo quarto si conclude 49-55 . Montemarciano in controllo anche quando i Titans si portano a -2 poi il nuovo allungo che spezza la gara e premia Montemarciano che sale in Serie C Gold.