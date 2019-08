Colpo VL Pesaro: DeJuan Blair è un nuovo giocatore della Carpegna Prosciutto

DeJuan Lamont Blair è un nuovo giocatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Classe '89, Blair è un centro di Centro di 203 cm. Ha iniziato la carriera cestistica nel 2007 coi Pittsburgh Panters. Nel 2009 è stato scelto al 2° giro nel Draft NBA dai San Antonio Spurs dove rimane per 4 stagioni. Nella sua stagione da rookie raggiunge il record di 20 punti e 20 rimbalzi in una sola partita e partecipa al Rookie Challenge del 2010 risultando MVP della competizione. Poi, nel 2011, la prima esperienza europea a Samara. Torna in NBA per altre 3 stagioni fra Dallas e Washington prima del trasferimento in Cina e in Argentina. Lo scorso anno era invece in Uruguay.