Domani il debutto dei Titans al Multieventi

La Pallacanestro Titano torna al Multieventi dopo la delusione della scorsa stagione, sconfitta in Gara 5 della finale play-off contro Montemarciano. Comincia un nuovo campionato e comincia con rinnovato entusiasmo e con ambizioni importanti. La nuova stagione dei Titani si è aperta però con un pesante k.o. sul parquet dell'Urbania.

La squadra marchigiana si è confermata forte ed attrezzata per puntare ad un campionato di vertice anche se dal quintetto sammarinese era lecito aspettarsi qualcosa di più. L'occasione per un pronto riscatto arriva domani, tra le mura amiche del Multieventi che ospiterà la sfida contro l'Ascoli.

Il debutto del quintetto marchigiano non è stato dei migliori, pesante sconfitta interna contro il Tolentino ma coach Stefano Rossini mette in guardia i suoi giocatori. Affronteremo una formazione giovane e atletica - ha affermato il tecnico dei Titans - e non dobbiamo prendere troppo alla leggera il -37 di Ascoli con Tolentino. Unico dubbio nella squadra biancoazzurra è Francesco Guida, alle prese con una leggera influenza mentre il resto dell'organico è totalmente a disposizione. Rossini fa leva sulla voglia di riscatto dei suoi giocatori e sul calore del pubblico sammarinese. Ci aspettiamo un bel Multieventi per l’esordio casalingo - ha dichiarato Stefano Rossini- vogliamo che diventi il nostro fortino” .