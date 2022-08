Il primo settembre inizieranno gli europei di basket 2022 e l'attesa per questo evento è più unica che rara. Le ventiquattro nazionali del vecchio continente faranno esibire circa quaranta (numero non definitivo) stelle del basket NBA. Tra queste ce ne sono tre di grandezza stellare che nell'ultima stagione NBA hanno occupato tre dei primi quattro posti nel premio di miglior giocatore.

Sono Nikola Jokic della Serbia, Giannis Antetokounmpo della Grecia e Luka Doncic della Slovenia. Il quarto mancante è Joel Embiid, che ha appena ottenuto la cittadinanza francese anche se non giocherà in questa competizione. E' difficile ricordare in passato un simile concentrato di fuoriclasse limitandosi alla sola Europa; forse nella seconda metà degli anni ottanta quando c'erano Sabonis, Petrovic e Galis, ma oggi un po' tutte le nazionali hanno i loro rappresentanti nel basket a stelle e strisce.

Questa competizione si svolgerà in quattro nazioni: Repubblica Ceka, Georgia, Italia e Germania. In Italia a Milano per la partita d'esordio del 3 settembre contro la Grecia di Antetokounmpo, due volte MVP della stagione regolare e una volta MVP delle finali in NBA, i biglietti sono già esauriti. La squadra allenata dal simpatico Gianmarco Pozzecco non schiererà la prima scelta assoluta del draft Paolo Banchero che sarà disponibile dall'anno prossimo, ma un gruppo unito con il giovane Manniom maturato fisicamente e come esperienza. Vedere Antetokounmpo dal vivo è un'occasione che non bisogna farsi sfuggire, perché fuori dagli Stati Uniti capiterà raramente. Le favorite per la vittoria finale sono Serbia, Slovenia, Francia, Grecia e Lituania.

Andrea Renzi