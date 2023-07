Malta batte San Marino nel primo degli incroci della seconda fase del torneo, quella valevole per le posizioni dalla quinta alla nona. Partita molto equilibrata, con i biancazzurri spesso in vantaggio e con i maltesi a spuntarla solo nel finale, col tabellone che dopo 40 minuti di gioco segna 59-51. Alle 15 con Gibilterra, l’ultimo impegno del torneo. In palio l’ottavo posto.