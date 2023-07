Altra sconfitta per la Nazionale Under 16 di Basket impegnata nell'Europeo Division C in Kosovo. Nell'ultima partita del girone San Marino cade 96-47 contro l'Azerbaijan che chiude da capolista. Non bastano i 15 punti di Nanni e gli 11 di Gasperoni: i ragazzi di coach Rossini ora giocheranno per le posizioni che vanno dalla quinta alla nona. Domani alle 17.30 la sfida con Malta, mercoledì contro Gibilterra (ore 15).