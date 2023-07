Nella seconda partita dell'Europeo Division C di Baku, in Azerbaijan, la Nazionale Sammarinese Under 18 cade 67-53 contro Lussemburgo. I ragazzi di coach Piero Millina lottano punto a punto con i lussemburghesi che prendono il largo solo dopo l'intervallo. Top scorer Lorenzo Lettoli con 17 punti. Domani alle 15.30 San Marino tornerà sul parquet per sfidare Gibilterra.