Dopo la netta sconfitta all'esordio con l'Armenia, la Nazionale Sammarinese Under 16 di Basket lotta nella seconda partita dell'Europeo Division C in Kosovo ma cede all'Albania con il punteggio di 73-67. I ragazzi di coach Rossini restano sempre in partita, decisivi i punti albanesi nel terzo quarto. Come nella prima partita, il top scorer dell'incontro è Thomas Gasperoni che mette a referto 27 punti. San Marino ora tornerà sul parquet domenica 23 per affrontare Cipro.