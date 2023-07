Esordio con sconfitta per la Nazionale Under 16 di Basket impegnata nell'Europeo Division C di categoria in Kosovo. I ragazzi di coach Rossini cedono 102-44 alla fortissima Armenia che impone il proprio gioco fin da subito e controlla nel finale. Il migliore in casa San Marino è Thomas Gasperoni, top scorer con 21 punti. Nel primo pomeriggio i biancazzurri torneranno in campo per sfidare l'Albania.