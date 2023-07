Grazie Carlos !

Tre stagioni con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Carlos Delfino ha scritto pagine di storia, anche con la canotta della VL. Il Presidente Ario Costa elogia Carlos per l’attaccamento ai colori biancorossi che ha sempre dimostrato: “Sono veramente orgoglioso di aver avuto per tre anni indimenticabili un capitano valoroso e sempre pronto a dare tutto per la nostra maglia. Lo ringrazio di cuore per aver contribuito al raggiungimento di importanti traguardi insieme alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in queste tre annate speciali. A lui rivolgo un grande augurio, quello di vederlo a Parigi 2024”.