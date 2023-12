I cinque allenatori più vincenti della storia NBA

Misurare il valore degli allenatori solo prendendo in considerazione titoli vinti, non è corretto. Bisogna tener conto delle squadre allenate e degli avversari affrontati e mettere tutto assieme in un unico minestrone considerando le epoche diverse, produrrebbe delle conclusioni poco attendibili.

Però è pure vero che degli allenatori che hanno vinto tanti titoli con giocatori spesso diversi, risiedono per forza di cose nell'olimpo dei coach. Per pura curiosità statistica ecco i cinque allenatori più vincenti della storia della lega. 1) Phil Jackson con undici titoli vinti di cui sei coi Chicago Bulls e cinque coi Los Angeles Lakers. 2) Red Auerbach con nove titoli vinti nei Boston Celtics. 3) John Kunda con cinque titoli vinti nei Minneapolis Lakers. 4) Gregg Popovich con cinque titoli vinti nei San Antonio Spurs. 5) Pat Riley con cinque titoli vinti, di cui quattro coi Los Angeles Lakers e uno coi Miami Heat.

Di questi cinque solo Phil Jackson e Pat Riley hanno vinto con due squadre diverse, ma questo succede perché gli allenatori più vincenti raramente vengono esonerati e raramente decidono di lasciare dei club dove si trovano benissimo e dove si vince.

Andrea Renzi