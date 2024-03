I Titans durano un tempo, poi Recanati scappa: 90-65

Al Multieventi c'è Recanati, capolista con un record da 24-1, e con cotanta corazzata la Pallacanestro Titano fa quel che può, ossia tenerla viva per un tempo. Nella ripresa però gli ospiti fanno valere il loro status e allungano a suon di triple (19 in totale), per un 65-90 che vale loro il 25° successo in campionato. Sconfitta che sposta poco nella classifica dei Titans, che mantengono il 4° posto a quota 32. Per Recanati spiccano i 23 di Pozzetti, i 19 di Clementoni e i 15 di Reimundo, per i biancazzurri invece 20 di Pesaresi e 13 a testa per Gamberini e Macina.

Pronti, via e la capolista ha subito 5 uomini a referto da oltre l'arco, la Titano però risponde altrettanto presente e il primo tempo è punto a punto. E nel secondo quarto è San Marino a comandare, toccando il +4 e arrivando all'intervallo lungo avanti di uno. Al rientro però la musica cambia in fretta: nel terzo il parziale complessivo dice 31-12, con Recanati che prende il comando con un 10-0 e, forte di 8 triple, chiude il periodo a +18, completando l'opera in un quarto quarto che fa salire la forbice a 25 punti.