Titans, via ai playoff: c'è Porto Sant'Elpidio, ko Pesaresi

Chiusa al meglio un'ottima stagione regolare, per la Pallacanestro Titano è tempo di playoff. 8 squadre per un posto in Serie B Interregionale: per quanto visto sin qui sembrerebbe destinato a Recanati, dominatrice assoluta del girone con 29 vittorie su 32 partite.

La capolista è l'unica ad aver fatto più punti dei Titans, terzi in griglia solo per un canestro di differenza negli scontri diretti con Osimo, battuta a domicilio nell'ultimo turno. Per ritrovarla in semifinale c'è da eliminare Porto Sant'Elpidio, 6ª e sconfitta di misura appena due settimane fa, al Multieventi. La sfida è al meglio delle tre: la Titano giocherà in casa domani, alle 20:30, e l'eventuale bella di domenica prossima, gara 2 invece è in programma mercoledì, nelle Marche.

Nota dolente, per i biancazzurri, l'assenza per infortunio di Pesaresi, uno degli uomini più importanti del roster: "Dovremo vedere cosa riusciremo a mettere in campo con Borello al suo posto - dice il coach Piero Millina - i ragazzi sanno che mancando il talento di Pesaresi, non solo a livello individuale ma anche dal punto di vista creativo, dovranno rifugiarsi di più nell'organizzazione di squadra e nella costanza difensiva. Dovremo diventare più schematici, sapendo che il talento di Pesaresi non ce l'abbiamo. Ma non solo noi, il suo talento in questo campionato ce l'ha solo lui".