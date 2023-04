I Titans fanno festa e battono Falconara

Al Multieventi si inizia a festeggiare ben prima di battere Falconara 71-66: il vero momento saliente del pomeriggio è nell'intervallo lungo, nel quale la Pallacanestro Titano celebra la promozione in C unica dopo 5 stagioni di C Silver. Il doveroso omaggio al pubblico e poi i premi; quello alla squadra lo ritira il capitano e bandiera Davide Macina: c'era quando, nel 2018, il ko nello spareggio col Gaetano Scirea Bertinoro costò l'addio alla C Gold, c'è oggi che in un un certo senso la si riabbraccia, con l'accesso alla nuova C unica. Prima però ci sono quelli individuali: si parte col centro Tommaso Gamberini, bomber stagionale biancazzurro con una media di poco inferiore ai 20 punti a partita. Poi c'è il premio alla carriera all'eterno Andrea Raschi, un pezzo di storia del basket sammarinese: classe '79, ai Titans dal '19 ma con un curriculum che parte dal '96 e lo ha portato anche in Serie A, con Rimini, e in Legadue/A2, sempre coi Crabs e, poco prima del rientro a casa, con Ravenna.

Macina, Gamberini e Raschi sono, con 18, 14 e 12 punti, i tre in doppia cifra dei Titans in una partita ininfluente, dal punto di vista biancazzurro. Tra secondo e terzo periodo, Falconara allunga fino a +11 sfruttando qualche disattenzione di troppo dei Titans, che però, una volta ritrovata la concentrazione, la raddrizzano. All'ultimo riposo è già -4 e al rientro arriva un parziale di 12-0 che inverte l'inerzia e vale un finale in controllo, nel quale San Marino, prima di un ininfluente rilassamento, tocca a sua volta il +11. Per gli ospiti, 24 punti di Centanni e 15 di Caggiula.