Titans, mercoledì gara2 contro Osimo

L'ultima volta il Multieventi si è rivelato un fortino per la Pallacanestro Titano. Il successo alla “bella” contro Porto Sant'Elpidio aveva dato la giusta carica ai ragazzi di coach Piero Millina, in vista delle semifinali play-off contro Osimo. Una serie equilibrata, così come ha dimostrato la regular season: 42 punti per entrambe, frutto di 21 vittorie e 11 sconfitte. Una differenza canestri leggermente migliore ha consentito ai marchigiani di avere il vantaggio del campo nella post-season. E così gara1 si è giocata in un PalaBellini caldo e carico. Il +12 Osimo a metà secondo quarto sembrava essere la "pietra tombale" e invece i Titans sono riusciti a rientrare e mantenersi in partita, giocandosi la vittoria fino all'ultimo. I padroni di casa però hanno avuto la meglio, imponendosi 73-67 e conquistando così il primo punto della serie.

Ora per la Pallacanestro Titano è arrivato il momento del tutto per tutto: domani sera, al Multieventi, si gioca gara2 che – giocoforza – potrebbe essere decisiva: in caso di successo sammarinese sarebbe tutto rimandato a gara3, in caso di sconfitta terminerebbe la stagione di Macina e compagni. Che però sono pronti e consapevoli di poter impensierire un quintetto che si affida soprattutto alla classe dell'argentino Gianni Dubois, uno dei giocatori più pericolosi in categoria. Ma i Titans hanno dimostrato di non essere da meno: Fusco, Gamberini, Pesaresi, Felici, lo stesso Macina. Gli uomini quindi non mancano, domani – palla a due alle 21 - servirà quel pizzico di coraggio e cattiveria in più per rimettere tutto in discussione.