I Titans piegano Jesi dopo due overtime

L'altalena del Multieventi manda tutto a doppia oltranza e alla fine, tra un ribaltone e una patta, la spuntano i Titans. Jesi cade 80-78 dopo due overtime e 50' di adrenalina, con i tempi regolamentari palindromi che vedono i ragazzi di Millina comandare i quarti agli estremi e i marchigiani dominanti in quelli centrali. È il 5° successo su 7 per i biancazzurri, che restano in scia dalla vetta. Spiccano i 18 di Pesaresi e i 16 di Felici e Gamberini, per gli ospiti 19 di Pesce.

Macina da lontano e Felici sotto canestro sono i fattori che lanciano la Titano verso il +7 del primo riposo, al rientro dal quale Pesce e Fiusco imbastiscono la risalita che, all'intervallo lungo, dice 39 pari. Il buon andamento jesino prosegue nel terzo e San Marino, dopo tanto comandare, si ritrova anche con un ritardo a due cifre, salvo poi contenere i danni in chiusura di frazione. Al principio di ultimo quarto è +8 per gli ospiti, poi però l'inerzia si inverte di nuovo: la difesa stringe le maglie, l’attacco sfrutta i punti di Frigoli e Felici ed ecco il controsorpasso.

Da qui in avanti si resterà sempre in bilico: a 5” dal gong, Pesce pesca la tripla che pareggia il conto a 72, che resiste anche a un primo supplementare forse unico nella storia, chiuso col parziale di 0-0. Altri 5' aggiuntivi e Gamberini trova un paio di canestri vitali, che indirizzano la gara verso la Titano. Macina e i liberi di Pesaresi la sigillano e a Fiusco non resta che accorciare il margine, dopodiché sirena definitiva e biancazzurri in esultanza.