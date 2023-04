Iniziano i play-in nella NBA

E' appena terminata la stagione regolare in NBA, che è stata vinta dai Milwaukee Bucks mentre i Denver Nuggets sono primi ad Ovest. Sei squadre ad est e sei squadre ad ovest sono già ai play off, eccole: Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Gli altri due posti ad est se li giocheranno quattro squadre in ordine di arrivo: Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls. Ad ovest invece i due posti se li giocheranno le seguenti squadre in ordine di arrivo: Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder.

La formula dei play-in prevede il fattore campo per chi è arrivato prima nella stagione regolare e in più una formula che permette alla settima e all'ottava di dover vincere solo una partita su due per accedere ai play off, mentre la nona e la decime dovranno vincerne due. I play-in esistono da pochi anni e sono stati introdotti per dare maggiore importanza alla medio - bassa classifica e dare un obiettivo a più squadre possibili, visto che in NBA non c'è la retrocessione. C'è molta carne al fuoco, ad est i Bucks di Antetokounmpo avranno il fattore campo contro tutti, mentre ad Ovest il fattore campo favorevole sarà per i Nuggets di Jokic. I due citati hanno vinto gli ultimi quattro premi di MVP della stagione regolare, ma avranno avversari agguerriti da superare.

Andrea Renzi