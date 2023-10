Joel Embiid ha scelto di giocare per gli Stati Uniti

Incombono per l'estate 2024 le Olimpiadi di Parigi e dopo le tre sconfitte del Team USA ai mondiali di quest'anno con dei giovani di talento e pochissime stelle affermate, i più grandi della nazione principe del basket proveranno a rispondere "presente". C'è un caso unico nella storia del basket che è appena stato risolto: l'ultimo MVP della stagione regolare NBA, Joel Embiid, che era conteso da Camerun, Francia e USA, dato che ha la cittadinanza di tutte queste nazioni, ha scelto di giocare per gli USA. Il ventinovenne centro dei Philadelphia 76ers è nato in Camerun, ma ora vive e vivrà per molti anni negli USA, e ha detto di aver fatto questa scelta per suo figlio che ha solo la cittadinanza americana. Gli USA negli ultimi anni sono a corto di centri di grande valore ed Embiid, in quanto ultimo MVP della NBA, avrà la certezza di un posto da titolare. Mai nella storia era capitato che un giocatore venisse conteso da tre nazionali di tre diversi continenti. Il giovane francese Victor Wembanyama, dopo aver saputo che non lo avrà come compagno in nazionale, non ha battuto ciglio e ha confermato ciò che dice da mesi, cioè che vuole l'oro con la sua Francia.

Andrea Renzi