La nazionale si raduna, obiettivo medaglia agli Europei Small Countries

Sentiamo Ygor Biordi e Daniele Valentini

Fare bene ad Andorra per tornare ad Andorra. La Nazionale di basket si ritrova al Multieventi per il primo raduno dell'anno. Nel mirino gli Europei Small Countries, in programma, appunto, ad Andorra, dal 25 al 30 giugno. Andare a podio aprirebbe la strada verso il ritorno nei Pirenei anche nel '25, per quei Giochi dei Piccoli Stati da cui San Marino manca dall'edizione casalinga, nel '17.

Con Armenia, Azerbaijan e Moldova che hanno rinunciato per ragioni geopolitiche, gli Small Countries saranno a 4 squadre: Andorra e Malta le più ostiche, Gibilterra la più abbordabile. Un gruppo variegato, quello di San Marino: tanti giovani, l'ex Serie A Ygor Biordi – ora in B con Sala Consilina – altri due militanti in B come Matteo Botteghi (Virtus Civitanova) e Pietro Ugolini (Robur Saronno), la novità Luca Pesaresi, guardia dei Titans. E potrebbe rientrare anche il veterano Andrea Raschi, ora in Promozione al Bellaria.

Nel servizio le parole di Ygor Biordi e Daniele Valentini, centro e CT della nazionale sammarinese.