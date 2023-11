La Pallacanestro Titano batte Perugia e sale al quarto posto

Al Multieventi è un'altalena di parziali, la Pallacanestro Titano piazza quello decisivo e ritrova la vittoria. Larga vittoria, un 65-50 su Perugia più netto di quel che dica la partita. I Titans riscattano la beffa con Montemarciano e si consolidano nei playoff: per ora è aggancio al 4° posto del Gualdo, che però deve ancora giocare. Nei biancazzurri ce ne sono 16 di Pesaresi, 15 di Felici e 13 di Fusco, per Perugia 15 a testa di Guazzi e Minieri e 14 di Burini.

Dopo un avvio a canestri tappati, Dini guida il 14-4 Titans, dopodiché è Burini a prendere per mano i suoi e riportarli in carreggiata. Quando entra in bolla anche Guazzi Perugia trova anche i primi vantaggi, va all'intervallo lungo sul +1 e al rientro allunga il parziale fino al 15-1 del +8. Resterà il momento di massima difficoltà per una Titano che reagisce serrando le file in difesa e, grazie ai punti di Felici e a due triple di Pesaresi, ricuce. Al 30° è 47 pari, ultimo bagliore di equilibrio. Perché San Marino resta granitica dietro e, grazie a Fusco, prende subito in mano la questione. L'allungo definitivo arriva a 4' dalla sirena, quando le triple di Fusco e Macina lanciano una fuga che fa passare la forbice da +6 a +18, con Perugia che, ormai vinta, può solo dare una minima spuntatina al gap.