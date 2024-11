La Pallacanestro Titano ospita Porto Sant'Elpidio

Reduce da due sconfitte consecutive la Pallacanestro Titano ospita questa sera al Multieventi Porto Sant'Elpidio nella nona giornata del campionato di serie C di basket. La squadra di Stefano Rossini ha perso la scorsa settimana in trasferta per 63-48 contro Urbania, mentre la settimana precedente era arrivato un ko casalingo contro Forlimpopoli per 92-52. In classifica i Titani hanno otto punti proprio come Porto Sant'Elpidio. La sfida di oggi rappresenta un crocevia importante per la stagione.