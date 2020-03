La VL Pesaro piange la scomparsa di Giovanni Ranocchi

La Vuelle esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ranocchi, grande amico della società biancorossa. Alla famiglia le sentite condoglianze. Il Presidente Ario Costa lo ricorda con queste parole: “Ciao Giovanni, dimmi che mi sono svegliato e tutto non è realtà, ma un brutto incubo che in questi giorni gira per tutto il mondo colpendo le persone migliori, tu lo sei, sei l’amico, il babbo, il nonno, che tutti vorrebbero avere, non posso pensare che non potrò più discutere con te di un mondo che ti ha appartenuto e lo hai fatto diventare vincente; “il basket” (e non solo), no, non ci credo, hai regalato sorrisi a tutti anche quando meritavano altro, sapevi muoverti in punta di piedi con una sensibilità unica, trasmettevi sempre e solo positività e ottimismo. Hai lottato contro tutti e tutto, non puoi lasciare così tutti noi che chi per un motivo chi per un altro abbiamo bisogno della tua luce, delle tue parole, del tuo sorriso, del tuo essere unico.Ciao Giovanni, sono parole che mi sono uscite così con le lacrime in viso pensando all’amicizia che mi hai regalato. Un abbraccio a tutti i tuoi cari”.