Lauri Markkanen, il finlandese premiato in NBA

Il finlandese Lauri Markkanen è stato premiato giocatore più migliorato dell'anno in NBA 2022 - 23. Il quasi ventiseienne ala grande degli Utah Jazz è diventato il primo giocatore finlandese ad aver ricevuto un premio in NBA; ciò non deve sorprendere perché già la scorsa estate fece un europeo pazzesco con la propria nazionale. Se qualche decennio fa qualcuno avesse detto che un giocatore finlandese sarebbe arrivato così in alto in NBA probabilmente sarebbe stato deriso e preso per pazzo, ma oggi il basket è progredito in tutte le nazioni del mondo e anche quelle senza una grande storia cestistica possono sfornare grandi talenti. Prima di lui solo tre finlandesi hanno giocato in NBA senza ottenere grande successo: Hanno Mottola, Drew Gooden e Erik Murphy e tra questi solo il primo ha iniziato la propria carriera in Finlandia. Gli Utah Jazz non si sono qualificati per i play off e quindi Markkanen ne ha approfittato per svolgere servizio militare nella sua nazione. Questo premio rappresenta un'importante pubblicità per il basket finlandese, perché è un premio che tende a glorificare giocatori di altissimo rendimento, anche se in teoria potrebbe essere vinto da chiunque abbia mostrato grandi progressi.

Andrea Renzi