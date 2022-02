NBA 2022, il grande colpo del mercato di Febbraio

James Harden quest'anno compirà trentaquattro anni e nonostante l'inserimento tra i più grandi settantasei giocatori della storia NBA l'anno scorso, non ha ancora vinto un titolo NBA e lo vuole in maniera ossessiva. È andato l'anno scorso ai Brooklyn Nets per giocare con Kevin Durant e Kyrie Irving, ma a causa di vari infortuni l'anno scorso nei play off non hanno giocato tutti assieme nei momenti cruciali. Quest'anno un po' per gli infortuni e un po' per la decisione di Irving di non vaccinarsi contro il Covid-19, scelta che lo tiene lontano dal campo nelle partite casalinghe, la storia si è ripetuta. Harden vuole assolutamente un titolo e vista la sua età non giovanissima, ha deciso di cambiare squadra e di andare ai Philadelphia 76sixers dove assieme al centro Joel Embiid formerà un duo leggendario, come se ne sono visti pochi in NBA. I 76sixers oltre ad Harden hanno acquisito anche il veterano Millsap dai Nets e in cambio hanno dato loro Ben Simmons, Andre Drummond, Seth Curry e 2 future scelte al draft.

L'affare sembra essere stato vantaggioso per entrambe le squadre, per i Nets anche in chiave futura, mentre per i 76sixers per vincere subito. Simmons infatti sulla carta vale meno di Harden, ma Drummond è un giocatore di primo livello che a Philadelphia faceva però la riserva di Embiid e quindi non veniva utilizzato tanto. Inoltre Harden era difficile da inserire con Durant e Irving, mentre Drummond che vorrà meno tiri sembra più adatto per esprimersi al massimo ai Nets. Questo è in sintesi il ragionamento di entrambi i club. Ora Joel Embiid e James Harden non hanno più scuse per non vincere il titolo. Nessuno li difenderà più in caso di non vittoria dell'anello e questo per gli appassionati della NBA è motivo di grande interesse e curiosità. Ne vedremo delle belle.

Andrea Renzi