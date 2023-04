NBA, la corsa al premio di MVP della stagione regolare 2022 - 23

La stagione regolare in NBA sta volgendo al termine e secondo un sondaggio di ESPN al momento i favoriti per l'ambito riconoscimento individuale sono i seguenti, anche se mancano ancora quattro partite per alcune squadre e cinque per altre: 1) Joel Embiid, 2) Nikola Jokic, 3) Giannis Antetokounmpo, 4) Jason Tatum, 5) Luka Doncic, 6)Shai Gilgeous Alexander, 7) Domantas Sabonis, 8) Donovan Mitchell, 9) Jimmy Butler, 10) De'Aaron Fox e Jaylen Brown, 12) Stephen Curry, 13) Devin Booker e Jaren Jackson. Il premio andrà quasi sicuramente a uno dei primi due in lista, Joel Embiid o Nikola Jokic e secondo il sondaggio basato sulle opinioni di molti giornalisti che voteranno, la lotta tra i due sarà davvero avvincente e all'ultimo sangue; le ultime partite potrebbero convincere gli indecisi.

Il grande campione di Portland Damian Lillard ha dato un parere da non sottovalutare: Jokic ha già vinto gli ultimi due premi e adesso sarebbe giusto premiare per la prima volta Embiid, anche perché si tratta del secondo classificato negli ultimi due e secondo alcuni non sarebbe stato scandaloso se ne avesse vinto almeno uno. Per noi appassionati non resta che goderci questo rush finale della stagione regolare e poi gli ancora più importanti play off.

Andrea Renzi