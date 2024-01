Nikola Jokic sceglie i suoi sei giocatori migliori attualmente in NBA

Nikola Jokic non è più soltanto un grande talento del basket NBA e mondiale, ormai è una certezza dopo aver vinto il titolo NBA, due premi di miglior giocatore della stagione regolare e quello delle ultime finali. E' un personaggio atipico per lo sport di oggi perché ha scelto di stare lontano dai social network. Ciò alimenta molto fascino e molta curiosità attorno a lui.

Negli ultimi giorni ha partecipato come ospite di lusso al programma youtube del suo compagno di squadra Terry Porter jr, che gli ha chiesto la sua opinabile top cinque dei giocatori attualmente in NBA. Jokic è famoso per non dare molta importanza a classifiche e statistiche, ma visto che questi dibattiti attirano molto interesse tra addetti ai lavori e tifosi, ha risposto a questa domanda citando sei giocatori escludendo sé stesso.

Non li ha classificati dal primo al sesto perché ritiene impossibile farlo e visto il personaggio in questione bisogna comunque accontentarsi della sua risposta. In ordine sparso ha citato Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Gli ultimi tre hanno passato i trentacinque anni, ma Nikola li ha onorati con la citazione, lasciando fuori dalla lista Anthony Davis, grande centro o ala grande dei Los Angeles Lakers nel pieno della propria carriera.

Andrea Renzi