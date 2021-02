La Pallacanestro Titano ha inviato alla FIP – Comitato Regionale Umbria la richiesta di ammissione alla “Coppa del Centenario”, una competizione alla quale saranno ammesse le società iscritte al campionato di Serie C Silver ancora fermo, in questo momento, per via dell'emergenza sanitaria.

La “Coppa del Centenario” non si svolgerà prima del 18 aprile mentre la formula verrà decisa sulla base delle adesioni che arriveranno in queste settimane.