Pallacanestro Titano, Rossini: "Bilancio abbastanza in linea con le aspettative"

Sentiamo Stefano Rossini

Il 2024 della Pallacanestro Titano si chiude ad una giornata dal termine del girone di andata. La squadra di coach Stefano Rossini saluta l'anno con un bilancio di 5 vittorie e 7 sconfitte.

"Il bilancio è chiaramente abbastanza positivo, abbastanza in linea con quelle che sono le idee che avevamo all'inizio stagione, nel senso di poter far parte del gruppo che parteciperà poi alla fine del campionato ai playoff, l'obiettivo è la salvezza. Chiaramente arrivando nelle prime otto e quindi i playoff è una salvezza matematica, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli e di non dover passare magari dai playout, dove si possono verificare sempre situazioni anomale che magari portano anche ad un risultato negativo".

Da fine novembre Stefano Rossini guida i Titans, cinque partite con un record di 1 vittoria e 4 ko. I biancoazzurri hanno raccolto forse meno di quello che effettivamente hanno dimostrato.

"Io credo che per il lavoro che abbiamo svolto in palestra sicuramente abbiamo raccolto meno di quello che potevamo raccogliere. È vero che abbiamo comunque affrontato delle compagini di nostro pari livello e quindi quando si gioca contro una squadra alla pari si può sia vincere che perdere, il risultato non è mai scontato. Per come lavorano i ragazzi in palestra, come seguono anche le nuove direttive tecniche che gli ho proposto, sono più che soddisfatto. Mi dispiace per loro che magari non stiano riuscendo a raccogliere i frutti delle fatiche che fanno in allenamento".

Alle spalle la sconfitta contro la Robur Osimo per 62-52 al Multieventi. Il 2025 parla di un primo impegno l'11 gennaio, ultima di andata in trasferta a Fossombrone.

"Sì, è una squadra sicuramente attrezzata tra le 4-5 squadre più competitive della categoria. Anche loro forse all'inizio si aspettavano qualcosa di meglio, però comunque è una compagine da prendere con le pinze. Soprattutto non sarà facile andare espugnare il loro campo".