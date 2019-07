Paul Eboua è un nuovo giocatore della Vuelle

Paul Eboua vestirà la maglia della Vuelle nella stagione sportiva 2019-2020. La società ha raggiunto l’accordo con l’ala camerunense (di formazione italiana) che lo scorso anno ha militato in A2 con Roseto. Di proprietà della Stella Azzurra Roma che lo ha ceduto a titolo di prestito annuale a Pesaro, Eboua, classe 2000, è alto 203 cm. per 97 Kg. Il 15 aprile 2016 ha giocato al Jordan Brand Classic International Game a Brooklyn. Nel 2018 ha partecipato al Torneo Adidas Next Generation Tournament di Kaunas, competizione internazionale juniores (14,8 punti e 11 rimbalzi di media).Nel febbraio dello scorso anno è stato invitato al Camp “Senza Frontiere” di Los Angeles. A livello giovanile ha conquistato tre titoli nazionali consecutivi con la Stella Azzurra.