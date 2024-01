Quarantenni di diverse epoche a confronto

Sono stati pochi nella storia della NBA i quarantenni capaci di essere ancora giocatori di primo piano, capaci di fare la differenza. I due probabilmente più famosi sono Kareem Abdul Jabbar e LeBron James. Il primo è nato nel 1936 e nel 1985 con la maglia dei Los Angeles Lakers fu premiato miglior giocatore delle finali NBA vinte dalla sua squadra e nel 1986 fu inserito nel primo quintetto ideale della NBA nella stagione regolare.

James sempre con la maglia gialloviola dei Lakers nel 2022 e 2023 è stato inserito nell'ipotetico terzo quintetto della NBA e sempre nel 2023 è stato premiato miglior giocatore della NBA Cup vinta dalla sua squadra. James i quaranta anni li compirà quest'anno a dicembre. Ambedue i giocatori fino a questa età hanno continuato ad essere inseriti nel NBA All Star Game. Entrambi sono monumenti di longevità, va però detto che ai tempi di Jabbar le carriere dei giocatori terminavano prima, un po' perché trentacinque anni fa la vita era più breve e si invecchiava prima e un po' per i metodi di allenamento, che oggi permettono ai giocatori di essere al top per più anni.

Andrea Renzi