Scott Bamforth alla Carpegna Prosciutto Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto un accordo con Scott Bamforth, prima opzione nella lista delle comboguard seguite dal Club biancorosso. Classe 1989, statunitense con cittadinanza kosovara, giocatore di esperienza, conosce già il massimo campionato italiano. La sua carriera dal 2013 al 2017 si sviluppa in Spagna dove scende in campo con le maglie di Siviglia, Murcia e Bilbao. Nell’estate 2017 arriva in Italia: con la Dinamo Sassari è protagonista, viaggiando in doppia cifra sia in campionato che in FIBA Champions League. Resta in Sardegna per due stagioni, ovvero fino alla fine del 2018/2019 disputando anche dieci match di FIBA Europe Cup, competizione vinta proprio dalla formazione biancoblu che nella stessa annata raggiunge anche la finale di playoff scudetto. Nel 2019/2020 approda in Montenegro, nelle fila del Buducnost Podgorica: con questo club vince la Coppa nazionale. Una nuova esperienza europea lo attende: dal 2020 al 2022 infatti gioca nel massimo campionato francese con la canotta del Le Mans. Dopo le due stagioni con la formazione transalpina, nel 2022/2023 torna in Spagna ma stavolta con il Breogan, squadra di Liga ACB di Lugo che partecipa anche alla FIBA Champions League.