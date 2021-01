Super VL Pesaro con Milano ma non basta: 97-93 Olimpia

La Carpegna Prosciutto Pesaro cade a Milano ma solo negli ultimi minuti. Finisce 97-93 per l'Olimpia con la squadra di coach Jasmin Repesa avanti di 10 all'intervallo. Per la VL sugli scudi Delfino e Filipovity rispettivamente con 23 e 18 punti mentre per Milano il top scorer è l'americano LeDay, 24 punti con 7 rimbalzi e un assist. Bene anche il danese Shields a 22.





Pesaro rimane ferma a quota 12 ed è la settima sconfitta in 13 partite, l'Olimpia Milano continua a volare in testa alla classifica e conquista la sua dodicesima vittoria, a fronte di un solo ko.