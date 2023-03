VL Pesaro, ufficiale il ritorno di Austin Daye

Colpo di mercato della VL Pesaro che annuncia il ritorno di Austin Daye, reduce da una fugace esperienza ai New Taipei Kings. Ala classe '88, Daye ha militato nella VL nella stagione '15-'16, per poi passare al Galatasaray, all'Hapoel Gerusalemme e soprattutto alla Reyer Venezia, lasciata la scorsa estate dopo aver vinto, in 4 anni, scudetto, Coppa Italia - in entrambi i casi da MVP - e Europe Cup. Figlio di Darren - che a Pesaro ha vinto due campionati - Daye ha in curriculum anche 5 stagioni in NBA, dove ha vinto l'anello coi San Antonio Spurs nel '14.