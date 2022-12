Accolto il reclamo del Forlì, confermata la vittoria con la Pistoiese

E' stato accolto il reclamo del Forlì che ritrova la vittoria per 0-2 sul campo della Pistoiese. Il giudice sportivo aveva disposto la ripetizione della gara per un espulsione per doppia ammonizione alla squadra di casa, con l’arbitro che di fronte al ricorso dei toscani aveva ammesso l’errore tecnico, visto che i due cartellini erano stati sventolati non allo stesso giocatore, ma a due giocatori diversi. La Corte Sportiva d’Appello ha però accolto le ragioni dei biancorossi, confermando il verdetto del campo.