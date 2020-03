AIC, Tommasi attacca: "Calciatori ancora convocati dai club"

L'Associazione Italiana Calciatori denuncia una situazione che si è verificata in più di un club professionistico. Se le società - afferma Damiano Tommasi, presidente dell'Aic - convocano i calciatori per il solo fatto di controllare la presenza di febbre, costringendoli a muoversi da casa, incontrare persone, frequentare ambienti per ottenere un dato facilmente comunicabile per telefono, è un atto vergognoso e irresponsabile nei confronti delle tante persone costrette a muoversi e a lavorare per consentirci un minimo di servizi necessari". "È inoltre offensivo nei confronti di quanti sono in prima linea, medici, infermieri e personale sanitario, che ci implorano di rimanere a casa".