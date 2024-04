Sono 22 i gol della penultima giornata di Serie D

L'Imolese spaventa il Carpi con il gol di Manes. Ad inizio ripresa è il solito Saporetti a riequilibrare l'incontro. Allo Stadio Galli di Imola, Imolese – Carpi 1-1. Carpi che a 90 minuti dal termine del campionato mantiene il +2 sul Ravenna. Giallorossi alla sesta vittoria consecutiva. Nappello su calcio di rigore e Varriale ad inizio ripresa per il blitz contro il Borgo San Donnino.

2-0 anche del Forlì sul Mezzolara con la squadra di Budrio matematicamente retrocessa in Eccellenza. I gol del Forlì sono di Merlonghi nel primo e Maggioli nel secondo tempo. Altra vittoria in trasferta è quella del Victor San Marino a Prato grazie ad una doppietta di Nicholas D'Este. Il primo di testa, il secondo di destro. Allo stadio Lungobisenzio di Prato, Victor San Marino batte Prato 2-0. Cinque gol e tre espulsi nella pirotecnica sfida tra Certaldo e Aglianese. Un derby toscano molto acceso. Mascari porta avanti quelli di Baiano. Poi le due squadre restano in 10, espulso Zumpano per l'Aglianese e Martini per il Certaldo. Ciò nonostante i nero/verdi sempre con Mascari, doppietta per lui, 0-2 e per l'Aglianese sembrava tutto deciso. Nel finale una storica rimonta del Certaldo con tre gol in 18 minuti. In rete, vanno Gozzerini. L'autorete di Iacoponi per il pareggio, e Di Leo nel recupero fa esplodere il Comunale con il sorpasso definitivo. A Certaldo, Certaldo batte Aglianese 3-2.

Altre due vittorie in trasferta sono quelle del Sant'Angelo che va a vincere a Milano sul San Giuliano City per 2-0 grazie ai gol di Renda nel primo, e Mecca nel secondo tempo. Vittoria preziosissima anche della Sammaurese a Bologna contro il Progresso. Montesi e Maltoni per lo 0-2 che chiude la prima frazione. Donnarumma dimezza le distanze per il Progresso. Pacchioni mette il sigillo ai tre punti vitali per la salvezza della squadra di Taccola. Il gol a tempo scaduto di Biguzzi vale solo per le statistiche. A Bologna. Sammaurese batte Progresso 3-2. Domenica prossima ultima giornata di regular season.