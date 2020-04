Alle Far Oer riparte il campionato

In Europa c'è un campionato di calcio che riparte ed è quello delle Isole Far Oer. Secondo i dati dell' Oms, non ci sono stati morti per il coronavirus e solo 185 casi di persone positive. E cosi mentre tutto il calcio europeo discute se e quando ripartire, alle Far oer sabato 9 maggio prenderà il via il campionato e naturalmente sarà il primo tra le federazioni affiliate alla Uefa. Si giocherà a parte chiuse e con regole ben chiare. I calciatori dovranno lavarsi attentamente le mani prima e dopo la partita e ognuno dovrà bere dalla propria bottiglia. Verrà inoltre disinfettato anche il pallone.