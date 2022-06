Alvini nuovo allenatore della Cremonese. Stefanelli DS a Cesena

Massimiliano Alvini è il nuovo tecnico della Cremonese. Prima volta in serie A per lui con la neopromossa in massima serie dopo 26 anni. Nato a Fucecchio (Firenze) il 20 aprile 1970, Alvini ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2000 . Suo il miracolo Tuttocuoio dove in 7 stagioni ha portato la squadra toscana, dalla Promozione alla Lega Pro 1; sempre con il Tuttocuoio ha vinto la Coppa Italia Dilettanti. Alvini in Serie C ha allenato anche Pistoiese, Albinoleffe e Reggiana. Con i granata emiliani ha conquistato la Serie B nella stagione 2019/20. Nell’ultimo campionato ha centrato l’accesso ai playoff guidando il Perugia. In serie C il Cesena ha scelto il Direttore Sportivo, si tratta di Stefano Stefanelli con accordo fino al 30 giugno 2024. Nato a Pergola (Pesaro Urbino) il 5 ottobre 1979, dopo un passato da calciatore (anche tra i professionisti con le maglie di Fano, Vis Pesaro, Gubbio e Sudtirol), Stefanelli inizia la carriera da dirigente nel 2016 all’interno della Vis Pesaro, seguono due stagioni nel Carpi e l’esperienza nella Primavera del Napoli. Nella stagione 2021/22 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Pistoiese. Stefanelli ha chiuso la sua carriera da giocatore con la maglia del Faetano