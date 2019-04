Calabria 2 mesi di stop. Milinkovic - Savic doppia distorsione a caviglia e ginocchio

Le interviste

Per il Milan non c'è solo la sconfitta che estromette i rossoneri dalla corsa alla Coppa Itallia ma anche la tegola. Davide Calabria il terzino destro si è procurato la frattura del perone. Per il laterale classe 1996 cresciuto nel vivaio milanista sono previsti due mesi di stop. Affranto Gattuso, al contrario Simone Inzaghi sottolinea che la Lazio in questi anni è arrivata dove altri non sono riusciti ma deve fare i conti anche lui con l'infortunio di Milinkovic - Savic . Il riscontro dei medici biancocelesti parla di una "doppia distorsione al ginocchio e alla caviglia".