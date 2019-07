Calcio Mercato: Matteo Gasperi al Rimini. Zerbin al Cesena

L'ex centrocampista del San Marino Calcio Matteo Gasperi è un nuovo giocatore del Rimini. Il 22enne ha raggiunto il ritiro di Sant'Agata Feltria e da domani si allenerà con i nuovi compagni di squadra. Non sono più giocatori biancorossi Guibre e Cecconi entrambi hanno rescisso. Giacomo Cecconi classe 95 è un nuovo attaccante della Pro Vercelli, per lui un biennale. Per Abdoul Guibre, Ascoli e Pisa sono i due club che hanno mostrato il maggior interessamento. Via da Rimini anche il centrocampista macedone Alimi. Non ancora ufficiale ma lo sarà tra qualche ora il ritorno di di Andrea Montanari. Si attendono le firme del difensore Marco Picascia, classe 1994, a Pomigliano nell'ultima stagione, dell'attaccante Vincenzo Bellante classe 1997, dieci reti al Tuttocuoio (serie D) nell'ultima stagione e del centrocampista belga Kenneth Van Ransbeeck, a Catanzaro nelle due ultime stagioni in precedenza Serie A cipriota e serie B belga. Il 20enne attaccante Alessio Zerbin a titolo temporaneo dal Napoli al Cesena. Lo scorso anno 21 presenze e 1 goal con la Viterbese . Il Pennarossa ha presentato ieri sera la squadra per la stagione 2019/2020, annunciando anche il nome del nuovo tecnico. Si tratta di Daniele Abbondanza. Il 56enne nato a Colonia, in Germania, ha allenato per tanti anni i settori giovanili di Cesena e San Marino Academy prima di affrontare l'avventura a Santarcangelo come allenatore in seconda di Daniele Galloppa. Con Abbondanza presentati anche i nuovi acquisti. In difesa c'è il ritorno di Luca Righi a titolo definitivo dalla Folgore, a centrocampo arrivano Eugenio Sebastiani dalla Vis Novafeltria e Alessandro Conti - ex San Marino Calcio e Avezzano in Serie D -. Per l'attacco scelti due componenti della Nazionale di San Marino: Mattia Stefanelli dal Novafeltria e Josè Adolfo Hirsch, svincolato da La Fiorita. Un grande colpo di mercato per la Folgore che tessera l'ex difensore di Sammaurese, Rimini, Ravenna e Santarcangelo, Roberto Rosini. Gli altri volti nuovi: vestiranno il giallorossonero per la stagione 2019-2020 il portiere Emanuele Semprini provenienza Novafeltria (1° Categoria) i difensori Daniel Piscaglia e Fabio Sottile entrambi in arrivo dalla Fya Riccione (Eccellenza) e il giovane Giacomo Francioni dalla juniores del San Marino. I centrocampisti Mattia Lualdi dalla Libertas e Luca Nanni dalla Virtus. L'attaccante Riccardo Paganelli sempre dalla Libertas. I nuovi sono già a disposizione del tecnico Omar Lepri anche lui alla prima esperienza con il club di Falciano.