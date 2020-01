Cattolica-Matelica, Cascione: "Gol presi in maniera stupida, brucia perdere così"

C'è rammarico nelle parole dell'allenatore del Cattolica SM Emmanuel Cascione: "Perdere così brucia, i gol li abbiamo presi in maniera stupida. Nel secondo tempo è stata un'altra partita, poche volte ho visto il Matelica così in difficoltà". Sul mercato, l'ex Cesena commenta così: "Vedremo di inserire qualche giovane perché siamo corti con gli Under, e se l'infortunio di Rizzitelli dovesse essere grave servirebbe qualcosa anche davanti".