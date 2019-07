Cesena, Marson e Sabato si presentano

Prime parole bianconere per il portiere Leonardo Marson e per il difensore Roberto Sabato. "A Olbia ho giocato 18 partite - dice Marson - la reputo una stagione utile con molti alti e qualche basso. Cesena non si può rifiutare, è una piazza che ti può far fare un bel balzo in avanti". "In Romagna è l'unica piazza in cui si faccia calcio vero - aggiunge Sabato, che come Modesto arriva dal Rende - io in carriera ho iniziato terzino e poi sono passato a centrale da difesa a tre. Si corre di meno, anche se in realtà con Modesto si corre comunque".