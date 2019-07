Cesena, Modesto si presenta: "Mantenere la categoria e far crescere i giovani"

Sentiamo l'allenatore del Cesena

Prima conferenza stampa da nuovo allenatore del Cesena per Francesco Modesto. L'ex tecnico del Rende è stato ufficialmente presentato questa mattina nella sala stampa del "Orogel Stadium - Dino Manuzzi" di Cesena.

"Io penso sia una grande opportunità, non ho ancora compiuto 38 anni e sono stato chiamato in una grande piazza come Cesena" - dice Modesto - "i miei compagni ancora giocano, io allenerò in una squadra dove le responsabilità sono triplicate e dove non ti puoi permettere di sbagliare quasi mai".

Chiaro anche il sistema di gioco: "3-4-3, 3-4-1-2 o 3-4-2-1 che cambierà anche in base alle caratteristiche dell'avversario. Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da maestri della difesa a 3 come Mazzarri, Gasperini, Juric e quindi ho deciso di continuare con questo modulo".

Sul mercato e gli obiettivi stagionali: "Cercheremo di prendere molti giovani ma pronti per la categoria ed affiancarli a giocatori più esperti. L'obiettivo stagionale è una prima di tutto una salvezza tranquilla, poi si vedrà".